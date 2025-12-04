Airbus Aktie
Marktkap. 156,39 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
198,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
199,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|12:56
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)