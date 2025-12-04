DAX 24.043 +0,7%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.295 -1,1%Euro 1,1647 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.225 +0,4%
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Netflix-Aktie tiefer: Streamingriese offenbar in Pole Position im Bieterkampf um Warner Bros.
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Airbus Aktie

199,34 EUR +2,00 EUR +1,01 %
STU
198,60 EUR +1,38 EUR +0,70 %
GVIE
Marktkap. 156,39 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

12:56 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
199,34 EUR 2,00 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
198,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
199,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:56 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

