Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 202,55 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 202,55 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 203,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 202,55 EUR. Bei 203,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.787 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 6,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 129,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 56,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 232,60 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Airbus-Aktie dennoch leichter: Vereinigte Arabische Emirate erteilen Großauftrag - auch Spanische Air Europa will kaufen