thyssenkrupp trennt sich von Automation Engineering - Aktie unbeeindruckt
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Kurs der Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag billiger

24.11.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 201,30 EUR ab.

Airbus SE
200,90 EUR -3,60 EUR -1,76%
Um 11:48 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 201,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 201,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.087 Airbus SE-Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 7,72 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen