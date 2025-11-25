Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zieht am Dienstagmittag an

Kurs der Airbus SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 201,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 203,00 EUR aus. Bei 200,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 37.334 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 7,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 129,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 232,60 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,69 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

