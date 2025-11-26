Erste Schätzungen: CIENA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
CIENA stellt voraussichtlich am 11.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,774 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent auf 1,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 USD im Vergleich zu 0,580 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,70 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu CIENA Corp.
Analysen zu CIENA Corp.
