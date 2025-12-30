Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite performte am ersten Tag der Woche positiv.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent stärker bei 23.395,82 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,921 Prozent stärker bei 23.449,67 Punkten in den Handel, nach 23.235,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23.332,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.476,51 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23.578,13 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.780,51 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 19.621,68 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 17,02 Prozent auf 62,01 USD), Amkor Technology (+ 12,14 Prozent auf 48,13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,60 Prozent auf 1,67 USD), Ultra Clean (+ 8,53 Prozent auf 29,65 USD) und 3D Systems (+ 7,57 Prozent auf 1,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-8,51 Prozent auf 34,95 USD), CIENA (-6,16 Prozent auf 230,90 USD), Cogent Communications (-5,38 Prozent auf 19,51 USD), Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD) und TTM Technologies (-3,71 Prozent auf 67,99 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 43.152.380 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

