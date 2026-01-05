Optimismus in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Kursentwicklung

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Dienstag aufwärts.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent fester bei 23.547,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,219 Prozent auf 23.446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23.395,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.389,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.559,15 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.578,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.941,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.864,98 Punkten gehandelt.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 21,00 Prozent auf 20,17 USD), Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), 3D Systems (+ 11,56 Prozent auf 2,22 USD), CIENA (+ 10,09 Prozent auf 254,19 USD) und Synaptics (+ 9,77 Prozent auf 86,89 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AngioDynamics (-13,53 Prozent auf 11,44 USD), Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), InterDigital (-7,99 Prozent auf 309,00 USD), Modine Manufacturing (-7,46 Prozent auf 129,97 USD) und American Superconductor (-7,41 Prozent auf 30,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.386.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

