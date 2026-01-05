DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.581 -0,7%Euro1,1689 -0,3%Öl60,57 -1,9%Gold4.494 +1,1%
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Wiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert
Fidelity-Ausblick 2026: Das sind die Qualitätsaktien in unsicheren Zeiten
Kursentwicklung

Optimismus in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

06.01.26 22:32 Uhr
Mit dem NASDAQ Composite ging es am Dienstag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
1,67 EUR 0,08 EUR 4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Superconductor Corp
28,10 EUR 1,28 EUR 4,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AngioDynamics Inc.
9,75 EUR -1,45 EUR -12,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
15,07 EUR 0,65 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
207,00 EUR 11,00 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7,60 EUR -0,20 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Costco Wholesale Corp.
764,50 EUR 21,70 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,08 EUR -0,07 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
InterDigital IncShs
266,00 EUR -16,00 EUR -5,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
64,25 EUR 8,27 EUR 14,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Modine Manufacturing Co.
105,80 EUR -18,15 EUR -14,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,16 EUR -0,05 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,24 EUR 0,16 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synaptics Inc.
67,14 EUR 2,58 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.547,2 PKT 151,4 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent fester bei 23.547,17 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,219 Prozent auf 23.446,96 Punkte an der Kurstafel, nach 23.395,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.389,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.559,15 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.578,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.941,67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.864,98 Punkten gehandelt.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 21,00 Prozent auf 20,17 USD), Microchip Technology (+ 11,65 Prozent auf 74,87 USD), 3D Systems (+ 11,56 Prozent auf 2,22 USD), CIENA (+ 10,09 Prozent auf 254,19 USD) und Synaptics (+ 9,77 Prozent auf 86,89 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AngioDynamics (-13,53 Prozent auf 11,44 USD), Nissan Motor (-13,21 Prozent auf 2,20 USD), InterDigital (-7,99 Prozent auf 309,00 USD), Modine Manufacturing (-7,46 Prozent auf 129,97 USD) und American Superconductor (-7,41 Prozent auf 30,75 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.386.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
