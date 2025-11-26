Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
SCHOTT Pharma wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,239 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 248,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 237,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR, gegenüber 0,990 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 991,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 957,1 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen