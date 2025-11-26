DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.530 ±0,0%Euro1,1586 +0,1%Öl62,72 +0,1%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

26.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,40 EUR -0,24 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SCHOTT Pharma wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,239 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 248,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 237,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR, gegenüber 0,990 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 991,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 957,1 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen