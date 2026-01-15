SCHOTT Pharma Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Der Bereich Auftragsfertigung (CDMO) habe bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, zwar grundsätzlich am schwächsten abgeschnitten. Er begründet dies mit hohem Kapitalaufwand und Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Sorgen um die Lagerbestände. Die Verpackungsspezialisten Gerresheimer und Schott Pharma ragten allerdings nach der relativen Schwäche des Subsektors positiv heraus./ag
