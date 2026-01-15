DAX 25.286 -0,3%ESt50 6.022 -0,3%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.031 -0,4%Euro 1,1620 +0,1%Öl 64,46 +0,9%Gold 4.592 -0,5%
SCHOTT Pharma Aktie

15,04 EUR +0,08 EUR +0,53 %
STU
Marktkap. 2,27 Mrd. EUR

KGV 21,70
NEU
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

13:51 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,04 EUR 0,08 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Der Bereich Auftragsfertigung (CDMO) habe bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, zwar grundsätzlich am schwächsten abgeschnitten. Er begründet dies mit hohem Kapitalaufwand und Verbindlichkeiten sowie anhaltenden Sorgen um die Lagerbestände. Die Verpackungsspezialisten Gerresheimer und Schott Pharma ragten allerdings nach der relativen Schwäche des Subsektors positiv heraus./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

13:51 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

