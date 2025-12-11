SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,38 Mrd. EURKGV 21,75
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,32 €
|Abst. Kursziel*:
43,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,17%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:01
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
