DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,97 +1,4%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz Microsoft-Aktie: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,00 EUR -0,06 EUR -0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,31 Mrd. EUR

KGV 21,70
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

08:01 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,00 EUR -0,06 EUR -0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,70 auf 15,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2026 werde ein Übergangsjahr für die Mainzer, geprägt vom Segment DCS für Lösungen zur Arzneimittelaufbewahrung und -abgabe (Drug Containment Solutions), schrieb James Vane-Tempest am Mittwochabend. Hier blieben vorwiegend hochwertige Produkte - dazu gehören beispielsweise Spezialfläschchen für innovative Biologika - der Wachstumstreiber. Vane-Tempest schröpfte aber seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um bis zu 21 Prozent. Hinsichtlich der mittelfristigen Ziele dürfte Schott vor allem gen Ende Fahrt aufnehmen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,14 €		 Abst. Kursziel*:
2,38%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:01 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.12.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochmittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag höher
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen