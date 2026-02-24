DAX25.054 +0,3%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,4%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl70,98 -0,3%Gold5.187 +0,8%
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Wachstum im Blick

Nordex-Aktie legt kräftig zu: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt

25.02.26 08:57 Uhr
Nordex-Aktie mit Kurssprung: Jahresendspurt geglückt - Nordex schraubt Margenziel nach oben | finanzen.net

Nordex hat im vergangenen Jahr bei einem moderaten Wachstum das Ergebnis nach einem starken Schlussquartal beachtlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
39,50 EUR 4,40 EUR 12,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für 2026 rechnet der Windturbinenhersteller mit weiterem Wachstum. Zudem hob der Konzern seinen mittelfristigen Margenausblick deutlich an.

Wer­bung

So will Nordex die EBITDA-Marge mittelfristig auf 10,0 bis 12,0 Prozent steigern. Der Konzern verwies auf die starke Entwicklung 2025 und gute Sichtbarkeit auf Basis des Auftragsbestands und des Serviceportfolios. Bislang hatte das Ziel bei 8 Prozent gelegen.

Für dieses Jahr rechnet das Hamburger Unternehmen mit einer EBITDA-Marge zwischen 8,0 und 11,0 Prozent. Der Umsatz soll 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro erreichen. Analysten erwarteten für 2026 bislang knapp 8,3 Milliarden Euro Umsatz und 8,6 Prozent EBITDA-Marge.

Für 2025 wies Nordex einen operativen Gewinn (EBITDA) von 631 Millionen Euro aus, nach 296 Millionen Euro im Vorjahr. Damit wurde die Markterwartung von 609 Millionen Euro übertroffen. Die entsprechende Marge rückte auf 8,4 von 4,1 Prozent vor. Im Schlussquartal betrug die Marge 12,1 Prozent.

Wer­bung

Netto stand im Gesamtjahr ein Überschuss von 274 Millionen Euro zu Buche verglichen mit 9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Hier lag der von Visible Alpha zusammengestellte Konsens bei 249 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro. Der Auftragseingang im Projektbereich erhöhte sich um ein Viertel auf 9,3 Milliarden Euro.

Nordex nach Zahlen und Zielen auf Hoch seit 2002 erwartet

Ein starkes Ergebnis sowie die Ziele haben der Nordex-Aktie am Mittwoch vorbörslich kräftige Gewinne beschert. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann das Papier des Windturbinenbauers im Vergleich zum XETRA-Schluss 8 Prozent auf 37,84 Euro. Sollte das Niveau auch im XETRA-Handel erreicht werden, wäre dies der höchste Stand seit Herbst 2002.

Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies, sprach von einem "hervorragenden vierten Quartal" und auch der Jahresausblick sowie die mittelfristige Prognose für die Geschäftsentwicklung seien besser als gedacht. RBC-Analyst Colin Moody sieht nun Potenzial, dass die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und darüber hinaus im mittleren zehnprozentigen Bereich steigen könnte.

Wer­bung

"Die Situation für die Ausschüttungen an die Aktionäre ist jedoch enttäuschend", schrieb er. Die Verzögerung bis 2027 sollte ihm zufolge schlecht ankommen und auch das relativ konservative Ziel einer angestrebten Mindestrendite von 50 Millionen Euro für die Aktionäre ab 2027 enttäusche - "insbesondere angesichts des sehr starken freien Cashflows in diesem Jahr".

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

