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Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:56 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
44,32 EUR 0,64 EUR 1,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Bundeswirtschafts- und Energieministers über eine zusätzliche Förderung für Onshore-Windkraft bis 2030. Davon werde Nordex profitieren. Er sieht in dem Schritt ein klares Signal, dass die Energiewende vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts ein zentrales Thema sei./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:56 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
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