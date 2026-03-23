Nordex Aktie
Marktkap. 10,47 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ankündigung des Bundeswirtschafts- und Energieministers über eine zusätzliche Förderung für Onshore-Windkraft bis 2030. Davon werde Nordex profitieren. Er sieht in dem Schritt ein klares Signal, dass die Energiewende vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts ein zentrales Thema sei./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,82%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital