Nordex Aktie
Marktkap. 9,76 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Market-Perform
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,76 €
|Abst. Kursziel*:
0,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|09:11
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital