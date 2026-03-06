DAX 23.012 -2,5%ESt50 5.569 -2,6%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9155 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 106,4 +14,0%Gold 5.093 -0,2%
Nordex Aktie

39,74 EUR -1,00 EUR -2,45 %
STU
Marktkap. 9,76 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
39,74 EUR -1,00 EUR -2,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen. Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Market-Perform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
39,76 €		 Abst. Kursziel*:
0,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

09:11 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
reNEWS Nordex wins 56MW Germany order
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives order from Qualitas Energy for 56 MW wind farm in Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
