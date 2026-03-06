DAX23.231 -1,5%Est505.617 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +2,6%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.511 +2,1%Euro1,1558 +0,2%Öl104,5 +12,0%Gold5.089 -0,3%
Bewertung aufgenommen

Bernstein startet Nordex mit 'Market-Perform' - Aktie im Minus

09.03.26 11:41 Uhr
Bernstein hat Nordex mit "Market-Perform" aufgenommen - Aktie tiefer | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung von Nordex beim Kursziel von 40 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
40,38 EUR -0,76 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Windturbinenhersteller habe seit 2024 eine beeindruckende Trendwende hingelegt und jüngst ehrgeizigere mittelfristige Ziele sowie erstmals Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die aktuelle Bewertung spiegele die gute Position in Europa sowie das starke und weiter wachsende Dienstleistungsgeschäft aber schon ebenso wider wie die Aussicht auf steigende Margen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 40,20 Euro.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 05:30 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

