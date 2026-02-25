DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
Nordex Aktie

Goldman Sachs Group Inc.

Nordex Buy

11:11 Uhr
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 34,50 auf 46,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick zeichne ein neues Wachstumsbild der Hamburger, schrieb Ajay Patel am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. Er passte seine Schätzungen entsprechend an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
46,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,80 €		 Abst. Kursziel*:
5,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,16%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

11:16 Nordex Buy Deutsche Bank AG
11:11 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Aktien on Fire Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen! Nordex: Überraschend optimistischer Ausblick auf die Profitabilität - EBITDA-Marge soll auf bis zu 12 % steigen!
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nordex im Aufwind - Positive Analystenkommentare treiben an
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Nordex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag stärker
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
