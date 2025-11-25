Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 202,85 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 202,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 202,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.309 Airbus SE-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 6,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 56,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent auf 17,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

