DAX23.189 -0,2%Est505.523 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.587 -1,3%Euro1,1537 +0,1%Öl63,22 -0,2%Gold4.131 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX dreht etwas nach unten ab - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX dreht etwas nach unten ab - Keine Jahresendrally?
SanDisk steigt in die Speicher-Elite auf! Vom Western-Digital-Spin-off zum neuen S&P-500-Mitglied! SanDisk steigt in die Speicher-Elite auf! Vom Western-Digital-Spin-off zum neuen S&P-500-Mitglied!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Frankfurt: Zurückhaltung nach Vortagesgewinnen

25.11.25 11:42 Uhr
Aktien Frankfurt: Zurückhaltung nach Vortagesgewinnen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.199,8 PKT -39,3 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas in die Defensive begeben. Der DAX büßte zuletzt 0,2 Prozent auf 23.183 Punkte ein. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, bleibt dem Dax damit zunächst verwehrt, er bleibt also eher angeschlagen. Die Linie gilt unter Investoren als längerfristiger Trendindikator.

Wer­bung

Auch für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es um 0,2 Prozent abwärts auf 28.571 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank ebenfalls um 0,2 Prozent.

"Es fehlt weiterhin an Anschlusskäufern, die auch in eine Erholung hinein kaufen", konstatierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit hält sich der Dax weiterhin nicht an das klassische Drehbuch. Historisch hat die Jahresendrally überwiegend im November stattgefunden. Dabei ist der November in der langfristigen Betrachtung einer der besten Monate des Jahres. Von den vergangenen 29 Novembern endeten 21 positiv und nur 8 negativ. Diesmal liegt der Dax im November allerdings bislang im tiefroten Bereich", betonte Altmann.

Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte bleiben wegen der Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine im Anlegerfokus. Die Aktie von Rheinmetall legte als Dax-Spitzenreiter um 2,2 Prozent zu. Die Anteilsscheine von HENSOLDT und RENK unternahmen mit plus 0,7 beziehungsweise plus 4,0 Prozent einen Stabilisierungsversuch.

Wer­bung

Aktien aus dem deutschen Bau- und Baustoffgewerbe profitierten von Hoffnungen auf einen Friedensplan für die Ukraine. Gerade der Baubereich gilt als möglicher Profiteur eines dortigen Wiederaufbaus. Hinzu kam ein Lichtblick für die deutsche Bauwirtschaft, denn im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht mehr. Im Dax stiegen die Titel des Baustoffherstellers Heidelberg Materials um 1,4 Prozent und im MDAX lagen die des Baukonzerns HOCHTIEF 1,0 Prozent höher.

Die Papiere von Bayer fielen als Dax-Schlusslicht um 1,9 Prozent. Tags zuvor waren sie um fast 11 Prozent nach oben geschnellt und waren damit so teuer wie seit Anfang 2024 nicht mehr. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte starke Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian zur Vorbeugung von Schlaganfällen veröffentlicht.

Der Kurs von thyssenkrupp nucera sackte um 7,3 Prozent ab und liegt damit nur wenig über dem Rekordtief bei 6,86 Euro vom April. Der Elektrolysespezialist hatte am Vorabend nach Börsenschluss enttäuschende Eckdaten für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr vorgelegt. Schwerwiegender ist laut dem Citigroup-Experten Martin Wilkie jedoch der unerwartet trübe Umsatzausblick auf das neue Geschäftsjahr/edh/mis

Wer­bung

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

11:46"Lage bleibt angespannt": DAX dreht etwas nach unten ab - Keine Jahresendrally?
11:42Aktien Frankfurt: Zurückhaltung nach Vortagesgewinnen
11:38Volkswagen to export Chinese-made cars to more overseas markets
11:30Aktien von HOCHTIEF, Heidelberg Materials & Co. gefragt: Auftragsplus im Baugewerbe, Ukraine-Hoffnung
10:19EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
10:12ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Träge - Thyssenkrupp Nucera enttäuscht
09:53Verhaltener Börsenstart – Banken liefern Schlagzeilen
09:53Verhaltener Börsenstart – Banken liefern Schlagzeilen
mehr