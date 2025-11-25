DAX23.230 ±-0,0%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,24 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
AUKTION/Höhere Nachfrage für fünfjährige Bundesobligationen

25.11.25 11:49 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage als bei der vorherigen Auktion ein. Zugeteilt wurden 3,044 Milliarden Euro. Mit den für Marktpflegezwecken einbehaltenen 956 Millionen Euor stellte sich das geplante Volumen von 4 Milliarden Euro ein.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 28. Oktober.

===

Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 10. Oktober 2030

Volumen am offer 4 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,533 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,044 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,2)

Durchschnittsrend. 2,27% (2,21%)

Wertstellung 27. November 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 05:50 ET (10:50 GMT)