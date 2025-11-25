OTS: Faber-Castell / Faber-Castell richtet deutsche Standorte neu aus (FOTO)

Faber-Castell richtet deutsche Standorte neu aus (FOTO)

Stein (ots) - Deutschland soll Kompetenz- und Innovationszentrum für Produkte im

Premiumsegment werden/ Teilverlagerung von kleineren Produktionseinheiten nach

Lateinamerika / Möglicher Wegfall von ca. 130 Arbeitsplätzen durch geplante

Effizienzmaßnahmen

In einer Infoveranstaltung für Mitarbeitende der Standorte Stein, Geroldsgrün

und des Logistikzentrums am Nürnberger Hafen wurden Pläne des Vorstands für die

Neuausrichtung der deutschen Werke bekanntgegeben. Das Maßnahmenpaket basiert

auf der 2022 eingeführten globalen Unternehmensstrategie "ONE Faber-Castell",

die das Familienunternehmen mit Wachstumsinitiativen und Effizienzverbesserungen

durch Synergieeffekte in der Gruppe zukunftsfähig aufstellen soll. Ziel ist es,

in Deutschland durch die Konzentration auf innovative Produkte im hochwertigen

Ausstattungs- und Qualitätssegment wettbewerbsfähig und damit profitabel zu

bleiben.

Fokus auf High-End Produkte und neue Technologien

In Deutschland verfügt Faber-Castell über langjährige Expertise und exzellentes

Fertigungs-Knowhow, insbesondere bei besonders hochwertigen Produkten. Genau

diese Stärken will das Unternehmen ausbauen und sich auf die hochqualifizierte

Fertigung fokussieren. Parallel werden in den Geschäftsfeldern "Schreiben +

Zeichnen" sowie "Cosmetics" kleinere Fertigungslinien und solche mit geringer

Auslastung vom Stammsitz Stein bei Nürnberg sowie vom oberfränkischen

Geroldsgrün nach Brasilien und Peru verlagert. Die freigewordenen Flächen an den

deutschen Standorten sollen für die Erweiterungen der High-End Linien mit

Alleinstellungsmerkmalen und Produktneuheiten genutzt werden. Auch die

Technologie- und Innovationsführerschaft sollen Schwerpunkte des

Kompetenzzentrums Deutschland werden.

Vorteile des Fertigungsnetzwerks in einem intensiven Wettbewerbsumfeld nutzen

"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen die richtigen Weichen

stellen für einen starken und zukunftsfähigen Produktionsstandort Deutschland"

so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Das Unternehmen hatte vor kurzem

bekanntgegeben, aufgrund der zunehmenden Herausforderungen durch globalen

Wettbewerb, US-Zölle, Konsumzurückhaltung und die Veränderungen in der

Handelslandschaft, seine Strategie "One Faber-Castell" beschleunigt umsetzen zu

wollen. "Wir haben den Vorteil eines weltweiten Fertigungsnetzwerks sowie einer

globalen, starken Markenpräsenz. Diese Synergien müssen wir in Zukunft noch

besser ausspielen, um effizienter am Markt agieren zu können, Innovationen

schneller und agiler umzusetzen und unsere Profitabilität weiterhin

sicherzustellen."

Neben der Neuausrichtung der Produktion in Deutschland sollen die

Kostenstrukturen im administrativen Bereich verbessert werden. "Wir werden auch

hier unsere Fixkosten weiter senken. Dadurch steigern wir die Geschwindigkeit

von Entscheidungen, vereinfachen Prozesse und erweitern Verantwortungsbereiche",

so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Durch die Veränderungen in den

Produktionsbereichen 'Schreiben + Zeichnen', 'Cosmetics' sowie in der Verwaltung

könnten nach aktuellen Berechnungen etwa 130 Arbeitsplätze wegfallen.

Sozialverträgliche Lösungen angestrebt

Man sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen, um

faire Lösungen für alle betroffenen Mitarbeitenden zu finden. "Wir sind uns der

Bedeutung dieser Veränderungen bewusst und werden den Prozess sozialverträglich

gestalten", erklärte Leitz. "Betriebsbedingte Kündigungen sollen bestmöglich

vermieden und Maßnahmen wie Altersteilzeit-/Ruhestandsregelungen und natürliche

Fluktuation genutzt werden. Unser Ziel ist es, die Neuausrichtung bis Ende des

Geschäftsjahres 2026/27[1] vollendet zu haben."

[1] GJ-Abschluss: 31. März 2027

