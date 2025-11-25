DAX23.273 +0,2%Est505.539 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -3,8%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.019 -0,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl63,12 -0,4%Gold4.135 -0,1%
Commodities im Fokus

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagmittag entwickeln

25.11.25 13:17 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagmittag entwickeln | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.811,13 USD 19,20 USD 0,69%
News
Baumwolle
0,62 USD USD 0,54%
News
Bleipreis
1.959,85 USD -16,80 USD -0,85%
News
Dieselpreis Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,00 EUR -1,70 EUR -1,81%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,40 USD -0,15 USD -3,23%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.134,12 USD -2,78 USD -0,07%
News
Haferpreis
3,03 USD 0,02 USD 0,66%
News
Heizölpreis
63,67 USD USD
News
Holzpreis
543,00 USD 4,00 USD 0,74%
News
Kaffeepreis
4,05 USD -0,02 USD -0,52%
News
Kakaopreis
3.572,00 GBP -127,00 GBP -3,43%
News
Kohlepreis
95,25 USD -1,05 USD -1,09%
News
Kupferpreis
10.792,65 USD 107,55 USD 1,01%
News
Lebendrindpreis
2,07 USD -0,07 USD -3,38%
News
Mageres Schwein Preis
0,78 USD USD 0,51%
News
Maispreis
4,26 USD 0,02 USD 0,47%
News
Mastrindpreis
3,05 USD -0,09 USD -2,94%
News
Milchpreis
17,17 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
530,39 USD -0,07 USD -0,01%
News
Nickelpreis
14.439,00 USD 162,50 USD 1,14%
News
Ölpreis (Brent)
63,10 USD -0,27 USD -0,43%
News
Ölpreis (WTI)
58,62 USD -0,22 USD -0,37%
News
Orangensaftpreis
1,37 USD -0,05 USD -3,83%
News
Palladiumpreis
1.393,00 USD -9,00 USD -0,64%
News
Palmölpreis
3.974,00 MYR -67,00 MYR -1,66%
News
Platinpreis
1.550,50 USD 6,00 USD 0,39%
News
Rapspreis
482,00 EUR 1,50 EUR 0,31%
News
Reispreis
10,40 USD -0,02 USD -0,14%
News
Silberpreis
51,36 USD -0,03 USD -0,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
318,00 USD 3,80 USD 1,21%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD -0,56%
News
Sojabohnenpreis
11,25 USD 0,01 USD 0,11%
News
Super Benzin
1,68 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,13 EUR -1,63 EUR -0,86%
News
Zinkpreis
3.136,15 USD 18,00 USD 0,58%
News
Zinnpreis
37.463,50 USD 613,50 USD 1,66%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,81%
News

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,01 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.136,31 US-Dollar, nach 4.136,90 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Silberpreis um -0,10 Prozent auf 51,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 51,39 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,29 Prozent auf 1.549,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.544,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,68 Prozent auf 1.392,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.402,00 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,36 Prozent auf 63,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -0,36 Prozent auf 58,63 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,84 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,63 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,66 Prozent auf 3,03 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 12:58 Uhr auf 4,05 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 4,07 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -3,49 Prozent auf 3.570,00 Britische Pfund, nach 3.704,00 Britische Pfund am Vortag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,41 Prozent auf 4,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.

Nach 11,23 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag um 0,13 Prozent auf 11,25 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,24 Prozent auf 318,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 314,20 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,50 US-Dollar am Vortag auf 0,50 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

Derweil geht es für den Weizenpreis südwärts. Der Weizenpreis sinkt -0,92 Prozent auf 188,00 Euro, nach 189,75 Euro am Vortag.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:12 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,53 Prozent auf 4,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 481,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (480,50 Euro).

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,41 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:48 Uhr ab. Es geht -1,09 Prozent auf 95,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 95,85 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,74 Prozent auf 543,00 US-Dollar, nach 539,00 US-Dollar am Vortag.

