Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Dienstagmittag entwickeln

Commodities im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,01 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.136,31 US-Dollar, nach 4.136,90 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Silberpreis um -0,10 Prozent auf 51,34 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 51,39 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,29 Prozent auf 1.549,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.544,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,68 Prozent auf 1.392,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.402,00 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,36 Prozent auf 63,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 63,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -0,36 Prozent auf 58,63 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,84 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,63 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,66 Prozent auf 3,03 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 12:58 Uhr auf 4,05 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 4,07 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -3,49 Prozent auf 3.570,00 Britische Pfund, nach 3.704,00 Britische Pfund am Vortag.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,41 Prozent auf 4,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.

Nach 11,23 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag um 0,13 Prozent auf 11,25 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,24 Prozent auf 318,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 314,20 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,50 US-Dollar am Vortag auf 0,50 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

Derweil geht es für den Weizenpreis südwärts. Der Weizenpreis sinkt -0,92 Prozent auf 188,00 Euro, nach 189,75 Euro am Vortag.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:12 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,53 Prozent auf 4,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 481,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (480,50 Euro).

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,41 Prozent auf 63,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 63,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:48 Uhr ab. Es geht -1,09 Prozent auf 95,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 95,85 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 0,74 Prozent auf 543,00 US-Dollar, nach 539,00 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net