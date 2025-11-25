DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: Anleger greifen bei Rüstungsaktien nach Kursrutsch wieder zu

25.11.25 11:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
69,85 EUR 1,65 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
50,80 EUR 3,24 EUR 6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.471,50 EUR 62,50 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
59,90 EUR 2,65 EUR 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngst herben Kursverlusten deutscher Rüstungsaktien haben diese am Dienstag einen Stabilisierungsvesuch unternommen.

Wer­bung

Im DAX stiegen Rheinmetall um 1,5 Prozent, im MDAX legten HENSOLDT um 0,5 Prozent und RENK um 3,5 Prozent zu. Die Papiere des Herstellers von Militärschiffen TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) gewannen 3,2 Prozent.

Zuletzt hatte die vage Möglichkeit eines Endes des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Branche belastet, nachdem die USA einen solchen Plan präsentiert hatten. Der hatte aber viel Kritik erfahren, weil er als eher russlandfreundlich galt. Mittlerweile gibt es eine neue Version, aber hinter den Kulissen dürfte noch viel gestritten werden.

Rheinmetall und Renk waren am Vortag auf das niedrigste Niveau seit April gefallen und Hensoldt auf ein Tief seit Mai. TKMS, die vor gut einem Monat an die Börse gegangen waren, hatten am Montag ebenfalls ein Tief ausgelotet.

Wer­bung

Mit Blick auf das näher rückende Jahresende könnten Anleger auch Gewinne realisieren. Denn für Rheinmetall steht im Börsenjahr 2025 trotz der jüngsten Verluste noch immer ein Aufschlag von 138 Prozent zu Buche. Bei Renk liegt der sogar bei 175 Prozent, während sich der Kurs von Hensoldt seit Jahresbeginn verdoppelt hat.

Anlagestratege Mark Haefele von der Bank UBS wertet die Rüstungsindustrie als einen "globalen Trend" neben Künstlicher Intelligenz und der Energiewende. Der Zeitpunkt sei günstig für Investoren, ihr Engagement in solchen europäischen Aktien zu stärken. Er verwies auf "ambitionierte Pläne der EU für Verteidigungsausgaben", die 800 Milliarden Euro umfassen sollen./bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen