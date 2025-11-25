DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.849 -0,1%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,09 -2,0%Gold4.135 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wadephul: Keine falschen Weichenstellungen bei Friedensplan

25.11.25 16:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) warnt vor falschen Weichenstellungen in den Verhandlungen über den US-Friedensplan für die Ukraine. Es dürften keine Entscheidungen getroffen werden, die die Verteidigung der Ukraine schwächen und Kremlchef Wladimir "Putin einladen, schon den nächsten Angriff zu planen und keine Entscheidungen, die in die Souveränität der Europäischen Union oder der Nato eingreifen", sagte er bei einem Treffen mit seinem jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi in Berlin.

Wer­bung

Der Bundesaußenminister forderte Putin erneut zu einem Waffenstillstand auf und Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Nachdem die Fragen, die die Nato, Europa und die EU beträfen, aktuell aus den Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland ausgeklammert worden seien, müssten diese in Zukunft "natürlich mit uns Europäern" besprochen werden, fügte er hinzu.

Auf die Frage, ob es an der Zeit sei, dass nicht nur die USA, sondern auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) oder die Europäer mit Putin sprechen sollten, um ihn zu Verhandlungen zu bewegen, antwortete Wadephul: "Russland muss das Töten und Schießen beenden. Und dann sind wir sicherlich auch bereit, miteinander zu sprechen." Putin schicke immer neue Truppen in neue Gefechte und opfere eine ganze Generation junger Soldaten. "Wenn das beendet wird, wenn Russland bereit ist, mit der Ukraine auf Augenhöhe Verhandlungen zu führen, dann werden wir sicherlich auch jederzeit bereit sein, Gespräche zu führen."/bk/DP/stw