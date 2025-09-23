Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 8,31 EUR ab.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 8,31 EUR abwärts. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,31 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.953 Stellantis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. 75,49 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 12,58 Prozent sinken.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,223 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,88 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,847 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

