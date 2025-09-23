DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin96.687 +2,0%Euro1,1737 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.736 -0,7%
Heute im Fokus
DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - thyssenkrupp bald über 12 Euro? Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - thyssenkrupp bald über 12 Euro?
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.702 Punkte

24.09.25 22:18 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien haben sich am Mittwoch keine Auffälligkeiten bei Einzeltiteln gezeigt. Auch die Autowerte VW, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG waren unauffällig und wenig verändert, nachdem sie bereits im späten Xetra-Handel teils noch zugelegt hatten nach der Meldung, wonach die USA nun die mit der EU vereinbarten Zölle auf Autoimporte von 15 Prozent, rückwirkend zum 1. August festgeschrieben, haben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.702 23.667 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)

