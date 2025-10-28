DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 +0,0%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.474 +0,6%Euro 1,1634 -0,2%Öl 64,57 +0,2%Gold 3.992 +1,3%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost schließen fest -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

56,22 EUR +2,00 EUR +3,69 %
STU
Marktkap. 51,99 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

08:31 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,22 EUR 2,00 EUR 3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor dem Hintergrund der globalen Zollstreitigkeiten und des Konjunkturumfelds sehr stark abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die Ergebnisstabilität in China im Fokus stehen. Sie dürfte sich 2026 dank starker neuer Modelle verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,70 €		 Abst. Kursziel*:
24,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,95%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Neue Autocomputer Uber plant mit 100.000 Robotaxis - Deal mit NVIDIA - Aktien steigen Uber plant mit 100.000 Robotaxis - Deal mit NVIDIA - Aktien steigen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz gefragt - Vorgelegte Zahlen über Erwartungen
dpa-afx Mercedes-Benz kauft zunächst weniger Aktien zurück als in Aussicht gestellt
Dow Jones Mercedes-Benz-Aktie: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
dpa-afx Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch - Sparprogramm kostet
finanzen.net Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
Business Times Mercedes posts worst quarterly China sales since 2016 as demand crisis deepens
