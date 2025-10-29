AKTIE IM FOKUS 2: Mercedes-Benz mit Kurssprung nach überraschend guten Zahlen

(Neu: Weitere Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) ist am Mittwoch bei den Anlegern sehr gut angekommen. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, übertraf der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen, was dem bisherigen Verlauf der Berichtssaison im Sektor entspreche. Daraufhin wurden die Aktien im frühen Xetra-Handel um fast 8 Prozent höher gehandelt. Sie erreichten ein Hoch seit März, schlossen eine damals entstandene Kurslücke und setzten sich in der Jahresbilanz klar ins Plus ab.

Wer­bung Wer­bung

"Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", lobte Jose Asumendi von der Bank JPMorgan. "Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im Zuge eines umfassenden Sparprogramms zeigen sich im dritten Quartal wieder verbesserte Margen", schrieb der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Offenbar habe das Management alles Negative bereits in die Zahlen gepackt.

Gut kam auch an, dass der Autobauer mit den zuvor angekündigten Aktienrückkäufen beginnt. Über die Zeit von zwölf Monaten sollen eigene Papiere im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro zurückgekauft werden, teilten die Stuttgarter am Mittwoch mit. Patrick Hummel von der UBS sieht darin ein Signal der Zuversicht. Basis dafür ist der Cashflow, der mit 1,4 Milliarden Euro laut Asumendi "erneut außergewöhnlich hoch" ist und die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Er glaubt, dass dieser es dem Unternehmen erlaubt, die Rückkäufe noch zu beschleunigen.

Die Anleger störten sich auch nicht am Ausblick, der nach Einschätzung einzelner Experten "nur bestätigt wurde". Der RBC-Fachmann Narayan glaubt, dass der Konsens vor diesem Hintergrund eigentlich etwas sinken müsste. Er hält es aber für möglich, dass eine konservative Denkweise des Autobauers dahinter steckt. /tih/mis/ajx/zb

Wer­bung Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------