UBS Aktie

32,75 EUR -0,67 EUR -2,00 %
38,11 USD -0,50 USD -1,28 %
Marktkap. 105,41 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

RBC Capital Markets

UBS Outperform

09:16 Uhr
UBS Outperform
UBS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwoch starke Quartalsergebnisse. Der Ausblick sei konstruktiv./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

09:16 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:01 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

