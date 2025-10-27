Santander Aktie
Marktkap. 127,98 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT
Zusammenfassung: Santander Sector Perform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,60 €
|Abst. Kursziel*:
-12,83%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,41%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
