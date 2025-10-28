DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
GSK Aktie

19,95 EUR +1,45 EUR +7,84 %
STU
17,52 GBP +1,08 GBP +6,54 %
LSE
Marktkap. 75,14 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

GSK PLC Registered Shs
19,95 EUR 1,45 EUR 7,84%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,72 £		 Abst. Kursziel*:
-4,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,52 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

