GSK Aktie
Marktkap. 75,14 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Neutral
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,72 £
|Abst. Kursziel*:
-4,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|12:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:41
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:41
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|11:41
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG