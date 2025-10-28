DAX 24.274 +0,0%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1645 -0,1%Öl 64,49 +0,1%Gold 4.028 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Nokia 870737
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TRATON Aktie

Kaufen
Verkaufen
TRATON Aktien-Sparplan
27,76 EUR +0,98 EUR +3,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,45 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TRAT0N

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TRATF

Warburg Research

TRATON Buy

11:21 Uhr
TRATON Buy
Aktie in diesem Artikel
TRATON
27,76 EUR 0,98 EUR 3,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller habe zwar im dritten Quartal beim operativen Ergebnis etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings liege der Ausblick für das Gesamtjahr nun am unteren Ende der bisherigen Spanne. Der Auftragseingang habe die bestehenden Trends bestätigt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,60 €		 Abst. Kursziel*:
77,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,51%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:41 TRATON Buy UBS AG
11:21 TRATON Buy Warburg Research
10:26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

dpa-afx Schwierige Branchenlage TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird zurückhaltener für Marge - Aktie steigt
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag fester
Dow Jones Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet nach neun Monaten 2025 trotz schwierigem Marktumfeld Zuwachs beim Auftragseingang
finanzen.net Ausblick: TRATON gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON behauptet sich am Nachmittag
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
RSS Feed
TRATON zu myNews hinzufügen