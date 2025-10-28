adidas Aktie
Marktkap. 32,92 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
178,65 €
|Abst. Kursziel*:
17,55%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
178,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
