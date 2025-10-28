DAX 24.274 +0,0%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1645 -0,1%Öl 64,49 +0,1%Gold 4.028 +2,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Sportwarenherstellers untermauerten das auf einer breiten Basis stehende Wachstum sowie die weiter steigende Profitabilität, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
178,65 €		 Abst. Kursziel*:
17,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
178,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

