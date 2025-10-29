DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,26 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,66 +0,3%Gold3.995 +1,4%
US-Shutdown im Blick

Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter

29.10.25 08:10 Uhr
NASDAQ- und NYSE-Aktien Delta, JetBlue & Co. steigen: US-Airlines unterstützen Flughafenmitarbeiter wohl mit Essensspenden | finanzen.net

Mehrere US-Fluggesellschaften haben laut Medienberichten kostenlos Essen an Flughafenmitarbeiter ausgegeben, die wegen des andauernden Shutdowns unbezahlt arbeiten müssen.

Delta Air Lines Inc.
49,68 EUR -0,96 EUR -1,89%
JetBlue Airways Corp.
3,51 EUR 0,02 EUR 0,50%
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
81,89 EUR 0,75 EUR 0,92%
Unter anderem hätten die Airlines United, Delta und JetBlue an ausgewählten Flughäfen Mahlzeiten für Betroffene organisiert, berichteten der US-Sender CBS News und das Magazin "People" unter Berufung auf die jeweiligen Unternehmen.

Nach JetBlue-Angaben sollen mit der Aktion Angestellte der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA, Zoll- und Grenzschutzbeamte sowie das Personal der US-Luftfahrtbehörde FAA unterstützt werden. United verwies darauf, dass an den Drehkreuzen wie Chicago, Los Angeles, San Francisco und Washington Mahlzeiten an Flughafenmitarbeiter ausgegeben wurden.

Wegen der aktuellen Haushaltssperre in den USA wurden viele Mitarbeiter zwangsbeurlaubt oder arbeiten zunächst unbezahlt weiter. Am Dienstag hatten den Berichten zufolge viele Angestellte des Bundes wegen des seit rund vier Wochen andauernden Shutdowns einen ersten Gehaltsausfall.

Grund für den Shutdown ist der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress, weswegen nach wie vor kein Etat für die Finanzierung von staatlichen Behörden und Institutionen steht.

An der NYSE legten Delta-Aktien im nachbörslichen Handel zuletzt um 0,33 Prozent zu auf 58,05 US-Dollar, während United-Papiere an der NASDAQ um 0,27 Prozent stiegen auf 95,20 US-Dollar und JetBlue-Titel 2,04 Prozent gewannen auf 4,245 US-Dollar.

/ngu/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

