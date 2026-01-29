DAX aktuell

Am Donnerstag wird der DAX etwas fester erwartet. Nach dem Fed-Zinsentscheid zur Wochenmitte rückt die Bilanzsaison verstärkt in den Fokus der Anleger.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit kleinen Abschlägen in die Sitzung starten. Tags zuvor war der DAX zeitweise auf fast 24.707 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder gefangen.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Zinsentscheid und Berichtssaison im Fokus

Am heimischen Markt dürfte DAX-Schwergewicht SAP den Leitindex belasten. Die Aktie zeigt sich vorbörslich nach er Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs deutlich abgeschlagen. Hier dürften Anleger vom Cloudwachstum enttäuscht worden sein.

Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren.

Im US-Handel war der marktbreite S&P 500 am Mittwoch mit einem neuerlichen Rekord gestartet - der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 hatte an seinem Oktober-Hoch gekratzt. Beide verließen dann im Verlauf aber die Kräfte, auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank bewegte kaum. Die Fed hat den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert belassen.

Nachbörslich gab es aber Bewegung durch Zahlen - nach oben bei Meta und Tesla, abwärts bei Microsoft.

