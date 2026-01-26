DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.532 +0,2%Euro1,1888 +0,1%Öl65,14 -0,8%Gold5.071 +1,2%
Warum Airlines Sitzwechsel im Flugzeug einschränken

27.01.26 03:44 Uhr
Airlines: Sitzwechsel-Regeln erklärt | finanzen.net

Ein paar Reihen weiter ist eine ganze Sitzbank frei, gleich daneben lockt ein Platz mit mehr Beinfreiheit. Für viele wirkt das wie eine Einladung, den eigenen Sitz schnell zu tauschen. Doch so einfach ist es nicht. Wer sich im Flugzeug ungefragt umsetzt, verstößt gegen klare Vorschriften und bringt unter Umständen sogar die Sicherheit durcheinander.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,77 EUR 0,02 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wenn der Sitzwechsel das Gleichgewicht stört

Dass ein Wechsel mitten im Flug nicht erlaubt ist, hat einen simplen, aber wichtigen Grund: die Balance der Maschine. Lufthansa-Flugbegleiterin Maike Herder gegenüber BuzzFeed News Deutschland von Ippen.Media erklärt, dass ein Flugzeug ständig in Balance gehalten wird. Selbst kleine Verschiebungen der Passagiere wirken sich auf die sogenannte Trimmung aus. Einzelne Bewegungen sind meist kein Problem, doch wenn sich mehrere Fluggäste gleichzeitig umsetzen, muss die Crew eingreifen, um das Flugzeug wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Besonders heikel bei Start und Landung

In den entscheidenden Phasen des Fluges, beim Abheben und beim Aufsetzen, ist die Gewichtsverteilung besonders sensibel. Eine Pilotin schilderte im Blick, dass der Schwerpunkt des Flugzeugs kurz vor dem Start berechnet wird. Moderne Maschinen gleichen zwar viel aus, doch eine plötzliche Sitzordnung kann im Extremfall Einfluss auf die Flugsicherheit haben. Um aerodynamische Vorteile und Treibstoffersparnis zu erzielen, kann der Schwerpunkt eines Flugzeugs während des Fluges aktiv gesteuert werden. Dieser liegt für maximale Effizienz im Reiseflug tendenziell möglichst weit hinten, so TGM Lightweight Solutions. Ein starkes Ungleichgewicht bei der Platzierung der Passagiere, etwa im hinteren Teil, kann direkten Einfluss auf dieses System nehmen, was in heiklen Phasen gefährlich ist.

Wann ein Platzwechsel möglich wird

Ein Platzwechsel ist dennoch nicht grundsätzlich tabu. Sobald die Reiseflughöhe erreicht ist und das Anschnallzeichen erlischt, darf die Crew entscheiden, ob ein Wechsel möglich ist. Laut Welt behält das Kabinenpersonal dabei den Überblick über Gewicht, Buchungsklassen und Abläufe. Ob der neue Platz genutzt werden darf, liegt also nicht beim Passagier, sondern in der Verantwortung der Crew.

Warum freie Plätze nicht gleich frei verfügbar sind

Verlockend sind vor allem die Sitze am Notausgang oder in den Reihen mit mehr Beinfreiheit. Doch genau dort gelten besonders strenge Regeln. Wer an einem Notausgang sitzt, muss im Ernstfall schnell helfen können. Zusätzlich werden viele dieser Plätze nur gegen Aufpreis angeboten. Der Reisereporter weist darauf hin, dass es nicht gestattet ist, sich dorthin zu setzen, ohne vorher die Crew zu fragen. Selbst wenn der Platz leer ist, bleibt er unter Aufsicht des Personals.

Hinter den Kulissen der Sitzordnung

Neben der Sicherheit gibt es auch praktische Gründe, warum sich Reisende nicht einfach umsetzen dürfen. Manchmal lassen Airlines Sitze bewusst frei, um das Flugzeug optimal auszubalancieren. Außerdem sind Serviceleistungen wie Mahlzeiten oder Sonderwünsche an die Sitznummer gebunden. AirHelp erklärt, dass ein ungeplanter Wechsel den gesamten Ablauf an Bord durcheinanderbringen kann - vom Essensservice bis hin zur Übersicht bei Notfällen.

Redaktion finanzen.net

