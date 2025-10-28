DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar uzu den Zahlen. Allerdings werde die Luft nach dem starken Lauf der Aktie dünner./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,09 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

