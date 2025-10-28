DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1623 -0,2%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
173,12 EUR -0,90 EUR -0,52 %
STU
172,96 EUR -2,34 EUR -1,33 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 100,27 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

10:01 Uhr
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
173,12 EUR -0,90 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 198 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei typisch solide gewesen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Möglicherweise ziehe das Wachstum des Industriegasekonzerns nun an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
173,30 €		 Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
173,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,95%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:01 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
28.10.25 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Dow Jones Leichtes Umsatzwachstum Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
dpa-afx Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: Hätte sich ein Investment in Air Liquide vor einem Jahr inzwischen rentiert?
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
Zacks Air Liquide Gets EU Support to Develop Low Carbon & Renewable Hydrogen
Zacks Air Liquide (AIQUY) Upgraded to Buy: Here's Why
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen