Air Liquide Aktie
Marktkap. 100,27 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 198 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei typisch solide gewesen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Möglicherweise ziehe das Wachstum des Industriegasekonzerns nun an./rob/ag/gl
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
199,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
173,30 €
|Abst. Kursziel*:
14,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
173,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,95%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
193,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
