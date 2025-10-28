DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
78,20 EUR -2,50 EUR -3,10 %
STU
72,63 CHF -1,03 CHF -1,39 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Baader Bank

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

11:51 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
78,20 EUR -2,50 EUR -3,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Volker Bosse am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,15 €		 Abst. Kursziel*:
121,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
123,79%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

11:51 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
11:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
08:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Prognosen bestätigt Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Online-Apotheke verdient auch operativ etwas mehr Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Online-Apotheke verdient auch operativ etwas mehr
dpa-afx ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare wirtschaftet profitabler als erwartet
dpa-afx Online-Apotheke Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Skalierung des Rx-Geschäfts und Stärkung der operativen Cash-Generierung, gestützt durch eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,4% im dritten Quartal.
finanzen.net Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr verloren
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, buy
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen