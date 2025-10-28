BASF Aktie
Marktkap. 38,44 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
44,19 €
|Abst. Kursziel*:
19,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
44,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,32%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
