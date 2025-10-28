DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1623 -0,2%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight JP Morgan Chase & Co.: Deutsche Bank-Aktie erhält Overweight
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
44,42 EUR +1,11 EUR +2,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,44 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

09:26 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
44,42 EUR 1,11 EUR 2,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
44,19 €		 Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,32%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:31 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 BASF Outperform Bernstein Research
09:21 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.25 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

Dow Jones Kapitalmaßnahme BASF-Aktie stark: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November BASF-Aktie stark: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: BASF-Aktie erhält Hold
dpa-afx ROUNDUP/Schwache Nachfrage: BASF übertrifft dennoch Erwartung - Aktie im Plus
finanzen.net BASF-Analyse: So bewertet Bernstein Research die BASF-Aktie
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net BASF-Analyse: BASF-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochvormittag an Boden
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen