Bernstein Research

BASF Outperform

09:26 Uhr

BASF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb James Hooper am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei praktisch unverändert./ag/gl

