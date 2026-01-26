DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,4%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1851 +0,3%Öl67,30 -1,2%Gold5.009 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Roche-Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax
Top News
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Bilanz steht an

Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor

09.02.26 08:01 Uhr
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Mattel-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mattel Inc.
18,07 EUR -0,10 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mattel wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,538 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mattel einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,98 Prozent auf 1,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,42 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Mattel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mattel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mattel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mattel Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mattel Inc.

DatumRatingAnalyst
19.06.2018Mattel NeutralUBS AG
21.12.2017Mattel NeutralB. Riley FBR, Inc.
13.12.2017Mattel HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.12.2017Mattel NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
11.10.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2017Mattel HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.10.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.08.2017Mattel OutperformBMO Capital Markets
15.06.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
21.04.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Mattel NeutralUBS AG
21.12.2017Mattel NeutralB. Riley FBR, Inc.
12.12.2017Mattel NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
16.06.2017Mattel Equal WeightBarclays Capital
15.06.2017Mattel NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2017Mattel UnderperformD.A. Davidson & Co.
03.08.2017Mattel UnderperformD.A. Davidson & Co.
21.04.2015Mattel SellArgus Research Company
04.02.2009Mattel meidenFrankfurter Tagesdienst
15.12.2005Update Mattel Inc.: SellOppenheimer

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mattel Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen