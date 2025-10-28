DAX 24.299 +0,1%ESt50 5.733 +0,5%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1650 +0,0%Öl 64,59 +0,2%Gold 4.029 +2,3%
BASF Aktie

Marktkap. 38,44 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Zudem habe das Unternehmen einen Aktienrückkauf angekündigt./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

