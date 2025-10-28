Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,02 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Outperform" belassen. Dank ihres Investmentbanking hätten die Frankfurter starke Zahlen vorgelegt, schrieb Anke Reingen am Mittwochmorgen. Mögliche Sorgen wegen der Assetqualität hätten sich nicht bestätigt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
30,33 €
|Abst. Kursziel*:
12,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
29,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,21%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
