DWS Group Aktie

54,65 EUR +2,05 EUR +3,90 %
STU
Marktkap. 10,53 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

UBS AG

DWS Group GmbHCo Neutral

11:31 Uhr
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,65 EUR 2,05 EUR 3,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutsche-Bank-Fondstochter liege über dem Konsens, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Dagegen lägen die berichteten Mittelzuflüsse unter den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
51,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,05 €		 Abst. Kursziel*:
-6,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
54,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:31 DWS Group Neutral UBS AG
09:06 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
08:36 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

