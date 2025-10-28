DWS Group Aktie
Marktkap. 10,53 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Mandeep Jagpal am Mittwochmorgen nach den Quartalszahlen. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis verbessere sich weiter./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Outperform
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,05 €
|Abst. Kursziel*:
-0,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,27%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:31
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:06
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|09:06
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
|11:31
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|08:36
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.