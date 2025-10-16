Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 52,62 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohersteller habe bei operativem Gewinn (Ebit) und Free Cash Flow im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch in seiner Einschätzung. Zudem habe Mercedes beim Barmittelumschlag nun höhere Ansprüche./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,74 €
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,75%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
