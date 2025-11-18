DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 +0,5%Nas22.561 -0,7%Bitcoin80.698 +1,6%Euro1,1585 -0,1%Öl64,86 +1,3%Gold4.074 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen. ETFs vs. Indexfonds: Worin unterscheiden sie sich eigentlich? Was Anleger wissen müssen.
Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

18.11.25 20:02 Uhr
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
192,98 EUR -6,98 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
141,40 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
25,05 EUR -0,45 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
69,36 EUR -4,17 EUR -5,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
200,75 EUR -7,75 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
424,75 EUR -11,65 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
99,98 EUR 4,32 EUR 4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,34 EUR -2,66 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
84,68 EUR 3,43 EUR 4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
103,50 EUR -9,50 EUR -8,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
182,70 EUR 14,70 EUR 8,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
21,08 EUR -0,07 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
20,65 EUR 1,46 EUR 7,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.661,0 PKT -138,9 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,70 Prozent auf 24.625,84 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,597 Prozent auf 24.651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24.799,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.735,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.299,29 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 24.817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.713,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der NASDAQ 100 20.539,19 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. 26.182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 211,95 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,10 Prozent auf 23,90 USD), Paccar (+ 4,15 Prozent auf 98,06 USD), Netflix (+ 3,97 Prozent auf 114,67 USD) und Biogen (+ 3,59 Prozent auf 170,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen PDD (-6,00 Prozent auf 121,30 USD), Marvell Technology (-4,15 Prozent auf 79,99 USD), Amazon (-3,86 Prozent auf 223,89 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 233,12 USD) und Microsoft (-3,08 Prozent auf 491,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Netflix-Aktie verzeichnet mit 4,47 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA OutperformBernstein Research
17.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen