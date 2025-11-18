Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags
Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit in Rot.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,70 Prozent auf 24.625,84 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,597 Prozent auf 24.651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24.799,92 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.735,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.299,29 Punkten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 24.817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.713,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der NASDAQ 100 20.539,19 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. 26.182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 211,95 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,10 Prozent auf 23,90 USD), Paccar (+ 4,15 Prozent auf 98,06 USD), Netflix (+ 3,97 Prozent auf 114,67 USD) und Biogen (+ 3,59 Prozent auf 170,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen PDD (-6,00 Prozent auf 121,30 USD), Marvell Technology (-4,15 Prozent auf 79,99 USD), Amazon (-3,86 Prozent auf 223,89 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 233,12 USD) und Microsoft (-3,08 Prozent auf 491,87 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick
Die Netflix-Aktie verzeichnet mit 4,47 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen