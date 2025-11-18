Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit in Rot.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,70 Prozent auf 24.625,84 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,597 Prozent auf 24.651,78 Punkte an der Kurstafel, nach 24.799,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24.735,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.299,29 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 24.817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23.713,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der NASDAQ 100 20.539,19 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. 26.182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.542,20 Punkte.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 211,95 USD), Warner Bros Discovery (+ 5,10 Prozent auf 23,90 USD), Paccar (+ 4,15 Prozent auf 98,06 USD), Netflix (+ 3,97 Prozent auf 114,67 USD) und Biogen (+ 3,59 Prozent auf 170,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen PDD (-6,00 Prozent auf 121,30 USD), Marvell Technology (-4,15 Prozent auf 79,99 USD), Amazon (-3,86 Prozent auf 223,89 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 233,12 USD) und Microsoft (-3,08 Prozent auf 491,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38.395.220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Netflix-Aktie verzeichnet mit 4,47 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net