Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag ab

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 57,05 EUR.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 57,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 57,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 371.294 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 63,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 10,73 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 32,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 12.02.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren bedeutet

Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet