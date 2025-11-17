Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Einbußen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,48 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 59,48 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,26 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.382 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 30,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,05 EUR.

Am 29.10.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 EUR, nach 1,81 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 32,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,34 EUR je Aktie belaufen.

