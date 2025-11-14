Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Freitag positiv.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,41 Prozent auf 22.964,92 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,42 Prozent leichter bei 22.544,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.870,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.436,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.073,18 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.521,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21.710,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.107,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,11 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 10,48 Prozent auf 0,64 USD), TTM Technologies (+ 7,78 Prozent auf 68,01 USD), Astronics (+ 4,78 Prozent auf 51,54 USD), Cogent Communications (+ 4,44 Prozent auf 17,42 USD) und Myriad Genetics (+ 3,94 Prozent auf 6,60 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), SMC (-7,03 Prozent auf 369,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,41 Prozent auf 199,35 USD), JetBlue Airways (-3,94 Prozent auf 4,15 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3,74 Prozent auf 4,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.503.812 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net