DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,67 -2,4%Nas22.946 +0,3%Bitcoin82.074 -4,3%Euro1,1617 -0,2%Öl64,42 +2,1%Gold4.096 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags

14.11.25 20:02 Uhr
Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Freitag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astronics Corp.
42,48 EUR 0,42 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
13,90 EUR -1,80 EUR -11,46%
Charts|News|Analysen
Harvard Bioscience Inc.
0,56 EUR 0,07 EUR 15,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JetBlue Airways Corp.
3,60 EUR -0,18 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
5,40 EUR -0,20 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,11 EUR 0,00 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,44 EUR 2,16 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
193,10 EUR 6,78 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
3,62 EUR -0,12 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
314,00 EUR 4,00 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
171,05 EUR -8,05 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
58,50 EUR -2,00 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
14,50 EUR -0,50 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.931,5 PKT 61,2 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,41 Prozent auf 22.964,92 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,42 Prozent leichter bei 22.544,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.870,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.436,79 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.073,18 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 1,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.521,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21.710,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.107,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,11 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Harvard Bioscience (+ 10,48 Prozent auf 0,64 USD), TTM Technologies (+ 7,78 Prozent auf 68,01 USD), Astronics (+ 4,78 Prozent auf 51,54 USD), Cogent Communications (+ 4,44 Prozent auf 17,42 USD) und Myriad Genetics (+ 3,94 Prozent auf 6,60 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), SMC (-7,03 Prozent auf 369,21 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,41 Prozent auf 199,35 USD), JetBlue Airways (-3,94 Prozent auf 4,15 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3,74 Prozent auf 4,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.503.812 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2025 weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Astronics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Astronics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astronics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen