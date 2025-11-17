DAX23.712 -0,7%Est505.647 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1598 -0,2%Öl64,38 +0,1%Gold4.076 -0,1%
Alphabet-Aktie profitiert von Buffett-Einstieg

17.11.25 12:19 Uhr
Buffett-Einstieg: Alphabet-Aktie im Höhenflug! | finanzen.net

Die Aktien von Alphabet haben am Montag vorbörslich kräftig zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
247,20 EUR 8,45 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt stieg ihr Kurs an der NASDAQ vorbörslich um rund 4,97 Prozent auf 290,15 US-Dollar, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war. Damit würden sich die Papiere im US-Handel wieder ihrem jüngsten Rekordhoch nähern, das sie am vergangenen Mittwoch vor der scharfen Korrektur im Technologiesektor erreicht hatten.

Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet A-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns vorbörslich moderat ins Minus schickte. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen.

/niw/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

